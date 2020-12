Die neue Niederlassung in Aquila bei Phoenix in Gachibowli sei ein moderner Arbeitsraum, der den Bereichen Finanzen, Operations und Forschung zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung stellen werde.

UBS operiere derzeit von Büros in Pune (Yerwada und Kharadi), Navi Mumbai (Airoli) und im Bandra-Kurla-Komplex in Mumbai aus, heisst es in einer Mitteilung des Finanzkonzerns vom Dienstag. Gegen Ende des Jahres werde UBS fast 6'800 Personen in Indien beschäftigen.

(AWP)