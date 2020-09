Gemeinsam wollen sie in Kolumbien und bei ausgewählten Transaktionen in Zentralamerika und in der Karibik Dienstleistungen im Investmentbanking anbieten. Mit der Kooperation könne man die Präsenz in Lateinamerika vergrössern, teilte die UBS am Donnerstag in einem Communiqué mit, ohne finanzielle Details zu nennen.

(AWP)