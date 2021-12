Durch diese sollen UBS-Berater und vermögende Kunden in der Schweiz und Asien bessere Informationen und Analysen für Privatmarktinvestitionen erhalten, wie die Bank am Donnerstag mitteilt.

Die Privatmarktinvestitionen umfassen dabei die Bereiche Private Equity, Private Debt und Real Assets. Das Angebot könne neu auch von vermögenden Kunden und Beratern in der Schweiz, Hongkong und Singapur genutzt werden, nachdem es für diese zuvor nur in den USA verfügbar war.

Da die Lösungen von iCapital den gesamten Lebenszyklus von Privatmarktanlagen digitalisiert und automatisiert, verspricht sich UBS Verbesserungen bei der Effizienz und Kundenberatung. Zahlreiche manuelle und papierbasierte Transaktionsprozesse würden dadurch entfallen.

Seit 2017 ist die UBS ein strategischer Investor von iCapital. Das in New York domizilierte Unternehmen ist seit 2018 auch in Zürich vertreten.

(AWP)