0,7 Prozent der in der Division Wealth Management verwalteten Vermögen von 3,145 Billionen Dollar entfallen auf Russen, die möglicherweise von Maßnahmen zur Bestrafung des Angriffs Moskaus auf die Ukraine betroffen sind, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht der UBS hervorgeht. Dies entspricht rund 22 Milliarden Dollar.

Die UBS legte damit erstmals Angaben zu den im Russland-Geschäft verwalteten Vermögen vor. Rivale Credit Suisse hatte den Anteil der von Russen verwalteten Vermögen Mitte März auf rund vier Prozent des Gesamtvolumens beziffert.

Laut dem Quartalsbericht führte der Rückzug aus Märkten und die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu einem Rückgang der Vermögenswerte in der Vermögensverwaltungs-Division. UBS-Finanzchef Kirt Gardner erklärte in einer Telefonkonferenz, dass es "einige Abflüsse ... (im Geschäft) mit russischen Kunden als Folge der Sanktionen" gegeben habe.

Konzernchef Ralph Hamers sagte auf die Frage, ob die Bank Vermögenswerte im Zusammenhang mit den gegen russische Personen und Organisationen verhängten Sanktionen eingefroren habe: "Viele Banken haben ... sanktionierte Parteien in ihren Büchern, und wir haben auch einige, aber wir geben diese Zahlen nicht bekannt."

Das direkte Engagement der UBS in Russland sei bis Ende März auf 0,4 Milliarden Dollar gesunken von 0,6 Milliarden Ende 2021. Über alle Geschäftsbereiche hinweg habe das Russland-Geschäft im ersten Quartal einen Verlust von rund 100 Millionen Dollar verursacht.

