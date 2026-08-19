Eine kleine Überraschung gab es beim Blick auf die Kernrate der britischen Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Hier meldete das Statistikamt eine unveränderte Jahresrate von 2,6 Prozent. Analysten hatten einen Rückgang auf 2,5 Prozent erwartet.