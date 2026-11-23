Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 52,3 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren im Schnitt aber von 52,8 Punkten ausgegangen. Der Indikator liegt weiter über der sogenannten Expansionsschwelle und signalisiert damit Wachstum.