Im Jahr 2010 teilte der damalige konservative Schatzkanzler George Osborne sein Sparprogramm im Verhältnis 80 zu 20 zwischen Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen auf, um die öffentlichen Finanzen nach der Finanzkrise zu sanieren. Sein Vorgänger von der Labour-Partei, Alistair Darling, hatte eine Aufteilung von 66 zu 34 vorgesehen. Healey schlägt nun den entgegengesetzten Weg ein – und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Steuerlast so hoch ist wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr und der Lebensstandard erneut unter Druck gerät, diesmal durch den Energieschock infolge des Iran-Krieges.