Dies kündigte Premierminister Andy Burnham in ⁠seiner ersten Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in ‌New York an. Er verwies ‌auf die Sorge, ​dass die Technologie bestehende Schutzmassnahmen aushebeln und wachsende Risiken für die nationale Sicherheit darstellen könnte. «Ich weiss, wie besorgt die Menschen sind.