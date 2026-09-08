Die hohen Zinsen spiegeln die angespannte Lage an den globalen Finanzmärkten wider. Sorgen über eine anhaltende Inflation, angefacht durch höhere ‌Ölpreise infolge des Kriegs zwischen den USA und dem Iran, haben die Kosten für langfristige Kredite weltweit in die Höhe getrieben. Grossbritannien ist ​davon besonders betroffen und hat nach Australien bereits die zweithöchsten ​Finanzierungskosten unter den grossen G10-Industriestaaten. Die Entwicklung ​erschwert die Haushaltsplanung für Healey, der am 28. Oktober seinen ersten Etat vorlegen will ‌und auf Haushaltsdisziplin pocht. Schon vor der jüngsten Eskalation im Nahen Osten war der finanzielle Spielraum der Regierung äusserst gering.