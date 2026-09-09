Die Zustimmung für ein Verbot war über Geschlechter, Altersgruppen und Sprachregionen hinweg hoch. Sowohl bei den Männern (87 Prozent) als auch bei den Frauen (90 Prozent) fand der Vorschlag Anklang. In der Deutschschweiz lag die Zustimmung bei 88 Prozent, in der Romandie bei 87 Prozent.