Die Aktionärinnen und Aktionäre von Meyer Burger sind nicht zu beneiden: Die Börsenkorrektur liess die Aktiennotierungen des Solarzulieferers in den letzten Tagen auf unter 25 Rappen und damit auf den tiefsten Stand in der Firmengeschichte fallen. Alleine in diesem Jahr errechnet sich ein Minus von gut 30 Prozent, von den letztjährigen Höchstständen aus sogar eines von über 70 Prozent.

Das Unternehmen schien in dieser Zeit mehr damit beschäftigt, der lästigen Aktionärsgruppe um Sentis Capital Paroli zu bieten, als das Tagesgeschäft voranzutreiben. Vergangenen Oktober verhinderte man erfolgreich eine Zuwahl des Aktionärsvertreters Mark Kerekes in den Verwaltungsrat.

Bisherige Firmenführung hat bis heute keine Erfolge vorzuweisen

Doch nun kommt alles ganz anders: Firmenchef Hans Brändle tritt zurück. An seine Stelle rückt der bisherige Technologiechef Gunter Erfurt. Er stiess mit der Übernahme der deutschen Roth & Rau zu Meyer Burger. Auch Verwaltungsratspräsident Remo Lütolf räumt seinen Posten. Wer in seine Fussstapfen treten soll, steht noch nicht fest. Zudem soll Mark Kerekes an der kommenden Generalversammlung nun doch in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Beobachter zeigen sich überrascht von diesen Neuigkeiten. Was letztendlich zum grossen Sesselrücken führte und was dieses für die zukünftige Unternehmensentwicklung bedeuten wird, darüber lasse sich vorerst bloss mutmassen. Allerdings hätten die bisherigen Firmenverantwortlichen im Zusammenhang mit der geplanten strategischen Partnerschaft mit REC bis heute keinen Verhandlungserfolg vorzuweisen. Und auch beim den millionenschweren Grossauftrag aus den USA gebe es keine Fortschritte, so lautet der Tenor (cash berichtete).

Hoher Jahresverlust und ein wenig konkreter Ausblick

Zur Stunde liegen aus dem vorbörslichen Handel noch keine Kursindikationen für die Meyer-Burger-Aktie vor. In einem Kommentar rechnet die Bank Julius Bär jedoch mit tieferen Kursen im Umfang von 2 bis 4 Prozent.

Die Autoren argumentieren dabei mit dem unerwartet hohen Jahresverlust, genauso wie mit den sehr vagen zukunftsgerichteten Aussagen des Solarzulieferers.