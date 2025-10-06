Der niederländische Pensionskasse ABP, die grösste in Europa, ist Mehrheitsaktionärin eines grossen Waldgebiets geworden, das sich über drei südliche US-Bundesstaaten erstreckt.
Der Deal ist so aufgebaut, dass ABP die Anteile über einen von der Molpus Woodlands Gruppe verwalteten Fonds und ein Co-Investment-Vehikel hält, heisst es in einer Erklärung von APG Asset Management, das Transaktionen für ABP abwickelt. Molpus hatte das 173'000 Hektar grosse Land im August für 462 Millionen Dollar gekauft.
Die Übernahme ist die erste Investition einer Reihe von Investitionen, die sich innerhalb eines erneuerten Mandats auf Naturkapital konzentrieren. Der Pensionsfonds plant nach eigenen Angaben insgesamt mindestens 30 Milliarden Euro für solche Impact-Investitionen aufzuwenden, darunter 10 Milliarden Euro für Klimalösungen und eine Milliarde Euro für die Förderung der Biodiversität.
«Unser Mandat konzentriert sich jetzt zu 100 Prozent auf Impact-Investitionen in der Forst- und Landwirtschaft», den beiden Branchen, «in denen wir Kapital einsetzen möchten», sagte Chris Martin, Portfoliomanager für Americas Private Natural Capital bei APG.
Der Molpus-Fonds ist nach Artikel 9 registriert, der umweltfreundlichsten Kategorie der EU-Regeln. Bei Investitionen in EU-Fonds «ist es unser Ziel, dass alle unsere zugrunde liegenden Investitionen nach Artikel 9 registriert werden», sagt Martin.
Die risikobereinigte Rendite werde voraussichtlich einen internen Benchmark übertreffen, da Holz, Solarstrom und Emissionszertifikate im Zusammenhang mit dem Projekt verkauft würden, so der Vermögensverwalter. APG wollte keine weiteren finanziellen Details zur Investition nennen.
Die Übernahme erfolgt, während die Trump-Regierung Klima- und Naturprogramme einstellt. Dennoch bleibe der US-Markt ein Markt, in dem APG weiterhin Chancen sehe, sagte Martin. Die USA seien «weltweit die führende Region für institutionelle Waldinvestitionen», sagte er.
