Die Übernahme ist die erste Investition einer Reihe von Investitionen, die sich innerhalb eines erneuerten Mandats auf Naturkapital konzentrieren. Der Pensionsfonds plant nach eigenen Angaben insgesamt mindestens 30 Milliarden Euro für solche Impact-Investitionen aufzuwenden, darunter 10 Milliarden Euro für Klimalösungen und eine Milliarde Euro für die Förderung der Biodiversität.