Auch die zweite grosse operative Tochter, Signa Development Selection, werde am Freitag ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragen, hiess es in der Mitteilung weiter. In ihr sind grosse Immobilien-Entwicklungsprojekte gebündelt. Signa Development Selection sei in der gleichen Situation wie Signa Prime. «Es gilt, langfristige Lösungen zu finden», sagte der als Vorstandschef von Signa Prime eingesetzte Sanierer Erhard Grossnigg.