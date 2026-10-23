Am Freitag, dem letzten Tag ‌der Zeichnungsfrist, ⁠war die umgerechnet 3,2 Milliarden Dollar schwere Emission des Telekom- und Digital-Konzerns ⁠Jio Platforms siebenfach überzeichnet. Das entspräche am oberen Ende der Preisspanne, die bis zu 1119 ‌Rupien reichte, einer Nachfrage von mehr als 16 Milliarden ‌Dollar. Insgesamt würde Jio Platforms damit ​mit 108,3 Milliarden Dollar bewertet. Die Aktien werden am kommenden Mittwoch (28. Oktober) erstmals gehandelt. Ein Drittel der Emission ist für Kleinanleger reserviert.