Von den rund 1800 befragten Unternehmen bewertete nur etwa ein ‌Drittel Deutschland als attraktiven Gründungsstandort - rund sechs Prozentpunkte weniger als im vergangenen Jahr. Den eigenen Firmensitz beurteilten dagegen fast doppelt so ‌viele positiv. Als Vorteile nannten sie die Nähe zu ​Hochschulen, die Gründernetzwerke sowie die Verfügbarkeit von Fachkräften. Eine Verlagerung des Firmensitzes sei daher nur für eine kleine Minderheit eine Option.