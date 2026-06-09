GSK setzt mit der Übernahme seinen Kurs fort, das Krebsgeschäft durch gezielte Zukäufe auszubauen. Mit der Akquisition des Unternehmens aus Boston stärkt der Pharmakonzern seine Onkologie-Pipeline um mehrere zielgerichtete Krebstherapien. Im Fokus stehen vor allem die Wirkstoffkandidaten Neladalkib und Zidesamtinib zur Behandlung des nichtkleinzelligen Lungenarzinoms (NSCLC), wobei die Studien an beiden Mitteln sich bereits in fortgeschrittenen Entwicklungs- oder Zulassungsphasen befinden. Beide Mittel hätten Blockbuster-Potenzial mit einem Umsatz von mehreren Milliarden und könnten bei Zulassung durch die US-Arzneibehörde FDA schon in diesem Jahr auf den Markt kommen, hiess es.