Die ZKB spricht von einem starken Ergebnis. Insbesondere die höhere Jahresprognose dürfte Befürchtungen über operative Schwierigkeiten nach dem überraschenden Abgang des früheren CEO Tobias Lührig den Wind aus den Segeln nehmen, so der zuständige Analyst. Zudem sieht er Gurit nach der Restrukturierung gut positioniert, um von der starken Nachfrage der Windturbinenhersteller zu profitieren.