Im Bereich Marine & Industrial stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 9,6 Prozent auf 70,3 Millionen Franken. Wachstumstreiber war vor allem das Geschäft mit Unterwasseranwendungen (Subsea). Die Nachfrage nach PET-Materialien für industrielle Anwendungen sei derweil stabil geblieben. Das Geschäft entwickelte sich trotz eines schwachen Marinemarktes und der Belastungen durch Zölle positiv. Zur Unterstützung des weiteren Wachstums im Subsea-Bereich nahm Gurit zudem einen neuen Standort in Dallas in Betrieb.