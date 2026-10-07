Das Unternehmen wurde dem Bericht zufolge Ende August von der Cyberkriminellen-Gruppe «TheGentlemen» angegriffen. Rund einen Monat später seien die gestohlenen Dokumente im Darknet zum Verkauf angeboten worden. Eine von «Le Temps» eingesehene Analyse eines Cybersicherheitsexperten zeige das Ausmass der zugänglichen Informationen.