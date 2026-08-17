Er soll an der Erpressung von Stadler Rail und weiteren Firmen beteiligt gewesen und die dafür benutzte Software mitentwickelt haben. Die Zürcher Staatsanwaltschaft wirft dem zuletzt im Kanton Baselland wohnhaften Mann Erpressung vor, weil er an der Entwicklung und dem Einsatz von sogenannter Ransomware beteiligt gewesen sei. Dabei dringen Hackergruppen in Firmennetzwerke ein und installieren Schadsoftware. Die Software verschlüsselt daraufhin die vorhandenen Daten, so dass die Firmen selber nicht mehr darauf zugreifen können. Für die Entschlüsselung werden dann hohe Summen verlangt.