Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngerer Zeit. Der Sender Fox News berichtete unter Berufung auf eine Quelle bei der Bundespolizei FBI, dass sich der nun bekanntgewordene CIA-Sicherheitsvorfall am selben Tag ereignet habe, an dem das FBI selbst in der vergangenen Woche von einem Cyberangriff betroffen war. Laut Medien ging es dabei um eine Datenbank, die von Strafverfolgungsbehörden landesweit für Informationen über Haftbefehle und Hintergrundüberprüfungen genutzt wird. Es war bereits der zweite Hackerangriff auf das FBI binnen zwei Monaten.