In einem Schreiben, das die Deutsche Presse-Agentur teils einsehen konnte, unterrichtete SAP vor einigen Tagen unternehmensintern über verdächtige Aktivitäten, die «innerhalb unserer Plattform für Entwicklerproduktivität und Softwarebereitstellung GitHub» festgestellt worden seien. In der Mitteilung werden Mitarbeitende unter anderem aufgefordert, zu überprüfen, ob sie Sicherheitsmassnahmen ergreifen und etwa Zugangsdaten ändern müssen.