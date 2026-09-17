Gebäude sind in einer Mehrheit der Kantone bei kantonalen Monopolanstalten versichert, lediglich in sieben Kantonen sind sie bei der Privatassekuranz versichert. Die vom Hagelereignis betroffenen Kantone seien mehrheitlich solche mit einer Monopolanstalt, schreibt der SVV. Die dort entstandenen Gebäudeschäden würden durch die kantonalen Gebäudeversicherungen separat erhoben.