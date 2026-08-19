Das Umsatzwachstum im ersten Semester sei vor allem auf ein deutliches Volumenwachstum sowie auf positive Preiseffekte zurückzuführen, heisst es zum Geschäftsverlauf. Einerseits habe sich das Marktumfeld in Europa verbessert, andererseits sei aber auch in den meisten übrigen Regionen und in allen drei Produktbereichen die Nachfrage stark gewesen.