"Es wäre eine interessante Überlegung, TSMC in Deutschland zu haben", sagte Ploss am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Von den Produkten und Abnehmerbranchen her wäre eine solche Fertigung in Europa wohl sinnvoller als die geplante riesige Fabrik von Intel für Zwei-Nanometer-Chips, für die offenbar auch das oberbayerische Landsberg am Lech im Gespräch ist. Die neuartige Technologie ist vor allem für Smartphones und Laptops von Bedeutung, die in Europa kaum gebaut werden.

Zu Berichten, wonach TSMC eine Chip-Fabrik in Deutschland zusammen mit Infineon und anderen Partnern bauen könnte, wollte sich Ploss nicht äußern. "Wir sind überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit sich weiterentwickelt", sagte er nur. TSMC hatte erklärt, Gespräche über eine Fabrik in Deutschland zu führen. Für eine Entscheidung sei es aber noch zu früh. Die Europäische Union will ihre Abhängigkeit von Halbleiter-Importen reduzieren und spricht deshalb mit mehreren Großkonzernen.

(Reuters)