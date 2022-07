Die Aktie von Ams Osram fällt am Montag im frühen Handel um fast 8 Prozent auf 7,76 Franken. JPMorgan senkte das Rating für die Aktie auf "Neutral" von "Overweight" und reduzierte das Kursziel auf 10,33 von 22,50 Franken.

Die Nettoverschuldung des Halbleiterkonzerns sei mit derzeit 77 Prozent der Marktkapitalisierung sehr hoch, schreibt zuständige Analyst. So dürfte sich die Investorenschaft wohl weiter zurückhalten, bis sich die Kredit-

Aussichten verbesserten. Zudem berge die Abhängigkeit vom Smartphone- und Endgeräte-Markt Risiken, so der Experte in seinem Kommentar.

Schon am Freitag waren die Ams-Aktien wie auch andere Halbleiter-Titel unter Druck gestanden. In Börsenkreisen wurde dabei auf den enttäuschenden Quartalsausblick bei Micron Technologies verwiesen. Für erstaunte Gesichter sorgte insbesondere auch der Ausblick des US-Speicherchipherstellers. Micron Technologies gilt als wichtiges Referenzunternehmen für die gesamte Branche.

Die Aktie von Ams hat in den letzten zwölf Monaten fast 60 Prozent ihres Wertes verloren. Der Rekordstand von 81,61 Franken wurde im März 2018 erreicht, bevor Ams die Übernahme von Osram aufgleiste.

(cash/AWP)