So wird die Mehrheit am Unternehmen Right Base Chemicals (RBC) gekauft, welches mit 60 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 25 Millionen Franken erwirtschaftet. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

RBC vertreibe Spezialchemikalien, hauptsächlich Additive, Harze und Farbstoffe für Beschichtungen und Druckfarben, teilte DSKH am Montag mit. Die Firma sei in den östlichen, zentralen und südwestlichen Regionen des chinesischen Marktes tätig.

Zunächst erwirbt DKSH laut den Angaben 70 Prozent an RBC, in fünf Jahren dann die restlichen 30 Prozent. Der Abschluss der Transaktion soll im laufenden vierten Quartal über die Bühne gehen.

Die gekaufte Firma verfüge über eine solide Rentabilität und Kapitalrendite, und der Deal solle somit "sofort" ertragssteigernd sein, so die Mitteilung weiter.

(AWP)