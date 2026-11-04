Der Schwerpunkt im neuen Kongress werde nun stärker auf den Rahmenbedingungen liegen, so Sahgal. Er erwartete, dass die Demokraten den Fokus vermehrt auf Themen wie den Klimawandel und die Einwanderung legen würden. Auch die Stärkung der Kaufkraft der Amerikanerinnen und Amerikaner, insbesondere im Gesundheitsbereich, werde ein Ziel sein.