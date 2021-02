Der zugekaufte Umsatz liegt bei rund 43 Millionen Franken. Einerseits übernimmt DKSH 100 Prozent an der koreanischen Bosung Technologies, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bosung wurde 1993 in Seoul gegründet und erzielt mit rund 90 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von etwa 40 Millionen Franken; dies bei guter Profitabilität, wie es heisst.

Bosung vermarktet und vertreibt Verbrauchsmaterialien sowie analytische Instrumente eines internationalen Herstellerportfolios. Die Produkte werden angewendet in Bereichen wie Life Sciences, klinische Diagnostik, Umwelt, Gesundheitswesen und Mikrobiologie.

Bosung wird in die Geschäftseinheit Technologie von DKSH eingegliedert, finanziert wird die Übernahme mit einer Mischung aus Barmitteln und Fremdkapital. Die Akquisition sei "unmittelbar wertsteigernd", heisst es. Das Management und die Mitarbeiter von Bosung werden von DKSH übernommen. Der Abschluss der Transaktion ist bis Ende März 2021 vorgesehen.

Die zweite Akquisition betrifft die 2013 gegründete MedWorkz in Singapur. Dies ist ein auf Orthopädie spezialisierter Medizintechnik-Distributor mit weniger als zehn Mitarbeitern und einem Umsatz von unter 3 Millionen Franken. Mit dem Produktportfolio von Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für öffentliche und private Spitäler erwirtschaftet MedWorkz laut DKSH ebenfalls eine gute Profitabilität.

Auch von MedWorkz erwirbt DKSH 100 Prozent und sämtliche Mitarbeiter. Angaben zum Kaufpreis für die beiden Akquisitionen wurden keine gemacht.

