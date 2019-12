Mit dem Kauf stärke die Gruppe die Geschäftseinheit Konsumgüter in Asien Pazifik, teilte DKSH am Mittwoch mit. Crossmark erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 50 Millionen Franken und weist eine "gute Profitabilität und Kapitalrendite" aus, wie es in der Mitteilung heisst. Zum Kaufpreis machte DKSH keine Angaben. Die Übernahme des grössten Field Marketing-Anbieters in Australien und Neuseeland sei aber unmittelbar wertsteigend.

Die DKSH-Gruppe ist im Bereich des "Field Marketing" bereits mit dem Joint Venture DKSH Smollan aktiv. Dieses bietet seit 2009 Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Verkauf, Vertriebsoptimierung, Marketing, Technologie und e-Commerce in Asien an. DKSH Smollan habe sich in zehn Jahren zum führenden Anbieter von "Field Marketing" in elf Märkten in Asien Pazifik entwickelt.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt laut der Mitteilung gewissen Vollzugsbedingungen und wird im ersten Quartal 2020 erwartet. Die Crossmark Neuseeland wird direkt von DKSH übernommen werden, während DKSH Smollan die australische Einheit übernehmen wird. Die DKSH-Gruppe hält am Joint Venture mit Smollan 51 Prozent und wird beide Einheiten vollkonsolidieren.

(AWP)