Mit der Akquisition werde die eigene Position im deutschen Gastronomiemarkt deutlich ausgebaut, teilte Valora am Montagabend mit. Angaben zum Kaufpreis werden in der Mitteilung keine gemacht. Valora planen nun, die Marke Back-Factory "über die Zeit" in eigene das Format BackWerk überzuführen, um Synergien zu generieren.

Mittelfristig rechne Valora mit Synergien in Höhe von rund 3 Millionen Franken pro Jahr, erklärte das Unternehmen. Und trotz einmaliger Integrationskosten werde die Transaktion bereits ab 2022 einen positiven EBIT-Beitrag liefern.

Laut früheren Angaben erzielte die in Bielefeld gegründete Back-Factory mit über 80 Läden in Deutschland im Vorkrisenjahr 2019 einen Umsatz von 80 Millionen Euro und einen EBITDA von gut 5 Millionen. Valora setzte 2020 gut 1,7 Milliarden Franken um.

(AWP)