Hintergrund ist ein Medienbericht, demzufolge Deutschland und Frankreich ‌auf ein neues Instrument ‌gegen unfairen Handel drängen, ​um gegen China auf dem EU-Markt vorzugehen. Das Vorhaben sei eine «typisch protektionistische und unilaterale Massnahme» und werde die Stabilität des Handels ‌zwischen China und der EU stören, teilte das Handelsministerium in Peking am späten Dienstagabend mit.