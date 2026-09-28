Das chinesische Handelsministerium ⁠veröffentlichte am Montag gemeinsam mit dem Weissen Haus eine Liste der genauen Produkte, die nun ​besser gestellt werden sollen. Sie ⁠umfasst auch Sorghumhirsen sowie pflanzliche Öle und Schrote. Für US-Sojabohnen gilt weiterhin ein Zusatzzoll von zehn Prozent. Händlern zufolge ist dieser zu hoch, als dass private Verarbeiter ‌ihn tragen könnten. Chinesische Staatsunternehmen haben ihre Käufe jedoch ausgeweitet. Die Staatskonzerne Sinograin und COFCO haben mehr als zwölf Millionen Tonnen US-Sojabohnen erworben. Das ist fast die Hälfte der 25 Millionen Tonnen, zu deren jährlichem Kauf sich Peking nach Angaben des Weissen Hauses ‌bis 2028 verpflichtet hat. Die Ausnahmeregelung für Sojabohnen verschaffe China vor den US-Zwischenwahlen im November einen Hebel im ​Umgang mit Washington, sagte Feng Chucheng, Gründer des Analysehauses Hutong Research.