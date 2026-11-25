Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück nimmt sich trotz des anhaltenden Preiskampfs in der Branche für die nächsten Jahre weitere Rekordgewinne vor. Der Überschuss solle 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch anlässlich seines Investorentags mit. Das sind etwa 200 Millionen mehr als für 2026 angepeilt und noch mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.