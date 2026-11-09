Der ‌Rückversicherungsumsatz ⁠wuchs in den ersten neun Monaten 2026 wechselkursbereinigt um ein ⁠Prozent auf 19,5 Milliarden Euro, wie die Nummer drei unter den ‌weltgrössten Rückversicherern, Hannover Rück, am Montag mitteilte. Der ‌Gewinn nach Steuern stieg um ​knapp sieben Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr bleibe es beim Ziel eines Gewinns von mindestens 2,7 Milliarden Euro, sofern die Grossschäden innerhalb der ‌dafür reservierten 2,3 Milliarden Euro blieben. «Unser konsequenter Fokus auf diszipliniertes Underwriting und unser schlankes Geschäftsmodell ermöglichen es uns, insbesondere in der Schaden-Rückversicherung ​in allen Phasen des Marktes profitabel zu ​wachsen», sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel.