Der Nettogewinn des weltweit drittgrössten Rückversicherers stieg um sieben Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie die Hannover Rück am Mittwoch mitteilte. Im zweiten Quartal lag der Gewinn mit 695 (Vorjahr: 833) Millionen Euro leicht über den Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr bleibe es bei dem Ziel eines Nettogewinns von mindestens 2,7 Milliarden Euro. Analysten gehen im Schnitt von 2,77 Milliarden aus.
In der Vertragserneuerungsrunde in der Schaden-Rückversicherung zum 1. Juli habe die Hannover Rück trotz bröckelnder Preise zwölf Prozent mehr Geschäft gezeichnet, hiess es in der Mitteilung. Die Preise seien risikobereinigt um 4,5 Prozent zurückgegangen. Der Umsatz in der wichtigsten Sparte sei im ersten Halbjahr wechselkursbereinigt nur um 0,2 Prozent gestiegen. Für das Gesamtjahr hält der Vorstand aber weiterhin einen Zuwachs von rund fünf Prozent für möglich. Der grössere Rivale Münchener Rück hatte dagegen deutlich weniger Geschäft gezeichnet und seine Umsatzprognose zurückgenommen.
(Reuters)