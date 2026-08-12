In der ​Vertragserneuerungsrunde in der Schaden-Rückversicherung zum 1. Juli ​habe die Hannover Rück trotz ​bröckelnder Preise zwölf Prozent mehr Geschäft gezeichnet, hiess es ‌in der Mitteilung. Die Preise seien risikobereinigt um 4,5 Prozent zurückgegangen. Der Umsatz in der wichtigsten ​Sparte sei ​im ersten Halbjahr ⁠wechselkursbereinigt nur um 0,2 Prozent gestiegen. ​Für das Gesamtjahr ⁠hält der Vorstand aber weiterhin einen Zuwachs von ‌rund fünf Prozent für möglich. Der grössere Rivale Münchener Rück hatte dagegen deutlich ‌weniger Geschäft gezeichnet und seine Umsatzprognose ​zurückgenommen.