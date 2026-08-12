Das Niedrigwasser sorgt zunehmend für Beunruhigung in der deutschen Industrie: Mehrere ‌Unternehmen warnten bereits vor gefährdeten Lieferketten, Engpässen und Produktionsausfällen. Der Aussenhandel sieht den deutschen Exportaufschwung bedroht und verweist ‌auf die Rolle des Rheins als eine ​zentrale Verbindung zu den Seehäfen, insbesondere Rotterdam.