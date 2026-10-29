Obwohl eine Kürzung der Gesamtjahresprognose 2026 aufgrund schwächerer Baunachfrage und steigender Energiekosten erwartet worden sei, so sei die Reduktion des EBITDA-Ziels grösser als erwartet, schreibt Mark Diethelm, zuständiger Analyst des Vermögensverwalters Vontobel, in seiner Notiz vom Donnerstagmorgen. Auch wenn die Revision am Markt negativ aufgenommen werde, sei der schwächere Ausblick weitgehend volumengesteuert, während die Preise robust bleiben. Dies wertet der Vontobel-Experte als für das Jahr 2027 ermutigend. Er bestätigt das «Buy»-Rating, senkt jedoch das Kursziel auf 40 von 46 Franken.