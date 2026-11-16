Nach einem kräftigen Anstieg vor den Quartalszahlen hat ein enttäuschender Ausblick die Aktie von AMS Osram am Freitag um 9,1 Prozent einbrechen lassen. Die Aktie schloss bei 15,25 Franken. Belastet hat vor allem die schwache Nachfrage im chinesischen Smartphone-Markt. Bis Donnerstag hatte die Aktie in der vergangenen Woche gut 14 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn steht sie dennoch rund 94 Prozent im Plus. Der Rückschlag nach den Quartalszahlen zeigt allerdings, dass die Erwartungen der Anleger inzwischen hoch sind.
Wie geht es nun weiter? Kann sich die Aktie zum Wochenstart stabilisieren und mittelfristig einen nachhaltigen Turnaround schaffen?
Dafür spricht, dass die Bilanzsanierung offenbar vorankommt. Durch den Verkauf des Nicht-Optik-Sensorgeschäfts an Infineon im dritten Quartal sank die Nettoverschuldung gegenüber dem Vorquartal um rund ein Drittel. Auch die optischen Halbleiter entwickeln sich positiv. Die Sparte Opto Semiconductors wuchs um 9 Prozent. Hinzu kommen neue Wachstumschancen durch optische Technologien für KI-Rechenzentren. Das Sparprogramm liegt laut Unternehmen im Plan.
Gegen einen Turnaround spricht hingegen, dass operativ die Trendwende noch nicht geschafft ist. Der hohe Free Cashflow im dritten Quartal stammt überwiegend aus dem Unternehmensverkauf. Ohne diesen Sondereffekt wäre er negativ gewesen. Gleichzeitig sank die bereinigte EBITDA-Marge von 19,5 auf 16,3 Prozent.
Die Analysten sind sich entsprechend noch uneins. Ihre Kursziele reichen von 18,60 Franken bei Research Partners bis 25,50 Franken bei Jefferies. Das Jefferies-Ziel stammt allerdings aus der Zeit vor dem Kurseinbruch. Die grosse Spanne zeigt die Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Selbst das tiefste Kursziel liegt aber über dem aktuellen Kurs.
Nach dem Kurseinbruch vom Freitag dürfte sich zum Wochenstart zeigen, ob die Aktie an die Erholung der Vorwoche anknüpfen kann oder zunächst weitere Kursverluste drohen. Der starke Anstieg vor den Zahlen und die anschliessende Enttäuschung sprechen für eine erhöhte Volatilität. Eine technische Gegenbewegung ist möglich, eine schnelle Rückkehr zum jüngsten Hoch aber keineswegs sicher.