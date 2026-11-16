Nach einem kräftigen Anstieg vor den Quartalszahlen hat ein enttäuschender Ausblick die Aktie von AMS Osram am Freitag um 9,1 Prozent einbrechen lassen. Die Aktie schloss bei 15,25 Franken. Belastet hat vor allem die schwache Nachfrage im chinesischen Smartphone-Markt. Bis Donnerstag hatte die Aktie in der vergangenen Woche gut 14 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn steht sie dennoch rund 94 Prozent im Plus. Der Rückschlag nach den Quartalszahlen zeigt allerdings, dass die Erwartungen der Anleger inzwischen hoch sind.