Am Mittwochmorgen gab Galderma bekannt, die US-Hautpflegemarke ZO Skin Health für 1,5 Milliarden Dollar zu kaufen. Die Aktie reagierte im frühen Handel negativ, drehte dann aber in die Gewinnzone mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 168,40 Franken.
Mit der Übernahme will Galderma das Geschäft mit medizinischer Hautpflege stärken und das Wachstum im Segment der über Ärzte vertriebenen Hautpflegeprodukte vorantreiben, wie Galderma mitteilte.
Mit ZO Skin Health erweitert Galderma das Hautpflegegeschäft mit den Marken Cetaphil und Alastin. Die beiden Marken ZO Skin Health und Alastin ergänzen sich nach Angaben des Unternehmens insbesondere durch ihre unterschiedlichen Schwerpunkte.
Die Transaktion des Zukaufs von ZO Skin Health soll spätestens Anfang 2027 abgeschlossen werden. Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach dem Abschluss dürfte der Zukauf ergebnisneutral auf den bereinigten Gewinn je Aktie wirken.
Galderma rechnet fürs 2027 mit einer leichten Verwässerung der bereinigten Ebitda-Marge. Für das Jahr 2028 soll die Marge wieder in etwa dem Gruppendurchschnitt entsprechen. ZO wurde 2007 gegründet und ist in über 60 Ländern aktiv.
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) reagiert relativ verhalten auf die Übernahme. Der zuständige Analyst bleibt weiterhin vorsichtig für das Wachstum im Injectables-Geschäft «in Anbetracht einer möglicherweise schwächeren Konsumentenstimmung in relevanten Absatzmärkten», wobei der Hauptmarkt in den USA stattfindet.
In naher Zukunft sieht der Analyst begrenztes Potenzial für deutliche Kurssteigerungen und bleibt bei der Einstufung «Marktgewichten». Die ZKB sieht den fairen Wert der Galderma-Aktie bei 153 Franken.
Positiver ist die Bank Vontobel. Der Deal sei nicht nur strategisch, sondern auch finanziell sinnvoll. «Unserer Ansicht nach passen die komplementären Portfolios perfekt zusammen und werden Galderma helfen, ihr langfristiges Wachstum aufrechtzuerhalten.» Das Vontobel-Kursziel für die Galderma-Aktie liegt bei 200 Franken.
Laut AWP-Analyser empfehlen derzeit 15 Analysten einen Kauf der Galderma-Aktie, zwei stufen die Aktien neutral ein. «Sell»-Empfehlungen gibt es keine. Die Kursziele liegen zwischen 175 und 220 Franken mit einem Durchschnitt von knapp 199 Franken.
Seit Jahresbeginn haben die Papiere 3,2 Prozent dazugewonnen. Seit der Aufnahme in den SMI vor rund drei Wochen zogen die Aktien 6,0 Prozent an.