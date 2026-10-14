Positiver ist die Bank Vontobel. Der Deal sei nicht nur strategisch, sondern auch finanziell sinnvoll. «Unserer Ansicht nach passen die komplementären Portfolios perfekt zusammen und werden Galderma helfen, ihr langfristiges Wachstum aufrechtzuerhalten.» Das Vontobel-Kursziel für die Galderma-Aktie liegt bei 200 Franken.