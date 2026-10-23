Dieses erfreuliche Ergebnis sei insbesondere auf die dynamische Entwicklung der privaten Beteiligungen zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Fünf Portfoliounternehmen schafften zudem den Sprung an die Börse. Wie bereits bekannt, stieg der NAV um 9,8 Prozent. Der Aktienkurs legte in den ersten sechs Monaten um 7,8 Prozent zu. Dieser Abschlag signalisiere weiteres Kurspotenzial, so HBM.