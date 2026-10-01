Der Nettoinventarwert (NAV) je Aktie stieg dividendenbereinigt um 9,8 Prozent auf 297,30 Franken. Der Aktienkurs legte mit 7,8 Prozent auf 233,50 Franken etwas weniger stark zu. Damit notiert die Aktie rund 21 Prozent unter dem inneren Wert. Vor einem Jahr hatte der Abschlag noch 28 Prozent betragen.