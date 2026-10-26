Lycia nahm dabei 317,5 Millionen Dollar durch die Ausgabe von 17,64 Millionen neuen Aktien zu je 18,00 Dollar ein. Am ersten Handelstag schloss die Aktie bei 30,00 Dollar, was einem Kursanstieg von 67 Prozent entspricht, wie die Beteiligungsgesellschaft HBM am Montag mitteilte.