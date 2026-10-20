Dennoch halten die Fonds weiterhin grosse Tech-Positionen. Die Nettoallokation in dem Sektor, der 23,5 Prozent des weltweiten Prime-Portfolios ausmacht, liegt laut der Mitteilung im 90. Perzentil gegenüber den vergangenen fünf Jahren. Die Fonds sind jedoch vorsichtiger geworden. Ihre Netto-Hebelung - ein Mass dafür, wie stark ihre Long-Positionen ihre Short-Positionen übersteigen - fiel mit 48,6 Prozent auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr.