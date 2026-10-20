In den fünf Handelstagen bis zum 15. Oktober reduzierten sie ihre Positionen in Tech-Aktien anteilig so stark wie nie zuvor in bis 2016 zurückreichenden Daten von Goldman Sachs. Die Brutto-Handelsaktivität schwand laut einer Mitteilung der «Global Banking and Markets Group» der US-Investmenbank so schnell wie seit fast drei Monaten nicht mehr.
Das Tech-Aktien-Barometer Nasdaq 100 fiel in der vergangenen Woche um 5,5 Prozent. Mit zunehmender Vorsicht zum Investmentthema KI verzeichnete der Index den stärksten Rückgang seit April 2025. Technologie war in den fünf Handelstagen des Betrachtungszeitraums die schwächste Gruppe im MSCI World Index.
Nach den Daten von Goldman Sachs verkauften Hedgefonds unter dem Strich weltweit Aktien in einem Umfang, der zwei Standardabweichungen über dem üblichen Handelsvolumen des vergangenen Jahres lag. Mit grossem Abstand am stärksten betroffen waren Technologiewerte: Hier bauten die Fonds ihre Positionen so kräftig ab wie seit zwei Monaten nicht mehr. Bei Halbleiteraktien fiel der Verkaufswert in Dollar am höchsten aus.
Dennoch halten die Fonds weiterhin grosse Tech-Positionen. Die Nettoallokation in dem Sektor, der 23,5 Prozent des weltweiten Prime-Portfolios ausmacht, liegt laut der Mitteilung im 90. Perzentil gegenüber den vergangenen fünf Jahren. Die Fonds sind jedoch vorsichtiger geworden. Ihre Netto-Hebelung - ein Mass dafür, wie stark ihre Long-Positionen ihre Short-Positionen übersteigen - fiel mit 48,6 Prozent auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr.
(Bloomberg/cash)