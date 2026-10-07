Seine Aussagen fallen in eine Zeit, in der Tech-Riesen hunderte Milliarden Dollar in KI investieren – zunehmend auf Pump. Gleichzeitig konzentrieren sich die Kursgewinne am Aktienmarkt auf wenige Titel. Weltweit sind die Anleihenrenditen auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten geklettert. Das verteuert die Finanzierung der riesigen Investitionen in die KI-Infrastruktur massiv.