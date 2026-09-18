Als Beleg für einen «Regimewechsel» hin zu langfristig steigenden Zinsen führte Gundlach das Auseinanderlaufen genau beobachteter Marktkorrelationen seit 2020 an, darunter das Verhältnis der Preise für Gold und Kupfer zu den Renditen von Staatsanleihen. Der US-Dollar hingegen weise nicht dieselbe inverse Beziehung zu US-Aktien auf, so Gundlach. «Wir leben in einer verkehrten Welt: In der nächsten Rezession werden die langfristigen Zinsen steigen – und zwar aufgrund der Schuldenkrise, die diese Rezession einläuten wird.»