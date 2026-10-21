Ken Griffin warnt vor einer Blase rund um künstliche Intelligenz. Anleger befänden sich «mit ziemlicher Sicherheit» bereits mittendrin, während viele Unternehmen noch damit ringen, wie viel sie für die Technologie ausgeben und wie KI die Wirtschaft verändern wird.
Zum Geschäftsimperium des Hedgefonds-Milliardärs Griffin gehören das Investmenthaus Citadel und der Market-Maker Citadel Securities. Die Sorgen der Anleger über die Beständigkeit des KI-Booms haben in den vergangenen Wochen einen Höhepunkt erreicht. Befürchtet wird, dass es länger als erwartet dauern könnte, bis sich die erheblichen anfänglichen Kapitalausgaben für die Technologie in Gewinnen und Produktivitätssteigerungen niederschlagen.
«Die amerikanischen Unternehmen waren bislang sehr unterschiedlich erfolgreich darin, aus ihren KI-Modellen einen Mehrwert zu ziehen», sagte Griffin am Dienstag in einem Interview auf der Future of Global Markets Conference in New York.
Hohe Rechnungen für KI-Tools
«Ich denke, die gesamte amerikanische Unternehmenswelt schaut auf ihre Rechnungen von Anthropic und OpenAI und sagt: ‹Okay, wir müssen darüber nachdenken, wie wir sicherstellen können, dass wir daraus Produktivität gewinnen.›»
Anthropic gehört zu den führenden KI-Entwicklern und wird voraussichtlich in den kommenden Wochen Unterlagen für einen Börsengang an der Wall Street einreichen. Damit könnte der Schöpfer des KI-Modells Claude den Weg für einen der grössten Börsengänge aller Zeiten ebnen. Die Börsennotierung soll Anthropic helfen, zusätzliches Kapital für Investitionen in Chips, Rechenzentren und Fachkräfte aufzunehmen, um neue und bessere KI-Modelle zu entwickeln.
Am Dienstag berichtete das Wall Street Journal, Anthropic könnte in den kommenden Jahren 750 Milliarden Dollar für zusätzliche Rechenleistung ausgeben. Griffin sagte, der Erfolg von Anthropic werde letztlich davon abhängen, den Anlegern zu beweisen, dass seine Modelle in jeder Branche unverzichtbar seien.
Optimistischere Haltung zu künstlicher Intelligenz
«Jede radikale Transformation unserer Wirtschaft ist im Allgemeinen mit einer Blase verflochten», sagte Griffin. «Diese Blasen, wenn wir dieses Wort verwenden wollen, fallen oft mit diesen gewaltigen technologischen Transformationen zusammen.» Bei einem Auftritt in Davos in diesem Jahr bezeichnete Griffin KI als Müll. Im Mai sagte er vor einem Publikum an der Stanford Business School, er sei deprimiert angesichts all dessen, was KI erreichen könne. Am Dienstag schlug er einen deutlich optimistischeren Ton an und argumentierte, die Technologie werde in den USA eine Vielzahl neuer Unternehmensgründungen hervorbringen.
«Man sieht, wie sich die Bedrohung für Bürojobs entfaltet; als Unternehmer sieht man, wie Bulldozer die Schutzgräben um das eigene Unternehmen zuschütten», sagte Griffin. «Gleichzeitig denkt man, dass dies ein goldenes Zeitalter für Unternehmer sein wird.»
Griffin verwies auf die Zeit vor dem Dotcom-Crash und einige der «fantasievollen» Geschäftsmodelle jener Ära. «Die Unternehmen, die auf der anderen Seite dieser Blase stehen, sind für die kommenden Jahrzehnte die Marktführer», sagte er. «Ich wünschte nur, ich hätte damals meine Amazon-Aktien behalten.»
(Bloomberg/cash)