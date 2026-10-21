Optimistischere Haltung zu künstlicher Intelligenz

«Jede radikale Transformation unserer Wirtschaft ist im Allgemeinen mit einer Blase verflochten», sagte Griffin. «Diese Blasen, wenn wir dieses Wort verwenden wollen, fallen oft mit diesen gewaltigen technologischen Transformationen zusammen.» Bei einem Auftritt in Davos in diesem Jahr bezeichnete Griffin KI als Müll. Im Mai sagte er vor einem Publikum an der Stanford Business School, er sei deprimiert angesichts all dessen, was KI erreichen könne. Am Dienstag schlug er einen deutlich optimistischeren Ton an und argumentierte, die Technologie werde in den USA eine Vielzahl neuer Unternehmensgründungen hervorbringen.