Bei dem Vorhaben arbeitet Trian den Angaben zufolge mit den Investmentfirmen BlueFive Capital und Sixth Street Partners sowie dem Restaurantbetreiber Flynn Group zusammen. ‌Letzterer ist einer der grössten US-Franchisenehmer von Wendy's und betreibt mehr als 340 Filialen der Kette. Trian erklärte in einem Brief an das Unternehmen, Wendy's befinde sich an einem Scheideweg. ​Die Fastfood-Kette leide unter der Kaufzurückhaltung der US-Verbraucher, Preissteigerungen bei ​den Zutaten und einem verschärften Wettbewerb. «Das Unternehmen benötigt ​erhebliche Kapitalinvestitionen, um seine Verschuldung abzubauen und die strategischen Massnahmen umzusetzen, die eine Trendwende einleiten könnten», hiess es ‌in dem Schreiben. Wendy's reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Zuerst hatte die Zeitung «Wall Street Journal» über das Angebot berichtet.