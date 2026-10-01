Diese Marktbewegungen erfolgen im Vorfeld der für Donnerstag geplanten Vorstellung des französischen Haushalts für 2027. Dies dürfte eine politische Debatte auslösen, die das Potenzial hat, den Premierminister zu Fall zu bringen und die Sorgen um die Staatsfinanzen zu verstärken. Frankreich plant für das kommende Jahr die Emission von Anleihen in Rekordhöhe, um das Haushaltsdefizit zu finanzieren und fällig werdende Schulden zu refinanzieren.