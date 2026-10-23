Die Energiekosten für Strom und Öl bewegten sich jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau. «Die Kurve von steigenden Energiepreisen hat sich abgeflacht, aber sie geht nach wie vor in die falsche Richtung», sagte der Manager. Der Konzern profitiere zwar derzeit noch teilweise von einer ‌längerfristigen Absicherungsstrategie für Strom und Erdgas mit Laufzeiten von drei bis vier Jahren, die während der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs eingeführt wurde. Dennoch müsse das Unternehmen die Kosten weiter senken. Dies könne auch die Schliessung älterer Klinkerwerke in ​Europa beinhalten, die hohe Fixkosten und CO2-Emissionen verursachten.